UFC Vegas 73: Станислав Борщёв получил бонус за лучшее выступление на турнире

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 73, главным событием которого стал поединок в женском минимальном весе между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл.

Стали известны обладатели бонусов в размере $ 50 тыс. по итогам турнира.

Российский боец Станислав Борщёв получил бонус за лучшее выступление. Он нокаутировал во втором раунде китайца казахского происхождения Махешата Хайсаера. Кроме того, обладателем бонуса за лучшее выступление стал бразилец Диего Феррейра, отправивший в нокаут Майкла Джонсона.

Лучшим боем вечера признан поединок между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл. Он продлился все пять раундов и завершился победой Дерн единогласным решением судей.