Борщёв: Махешат вытащил у меня из глаза целый кусок мяса

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в лёгкой весовой категории, прокомментировал победу над китайцем казахского происхождения Махешатом Хайсаером на UFC Vegas 73.
Борщёв выиграл техническим нокаутом во втором раунде. При этом в первом раунде соперник попал россиянину пальцем в глаза, после чего Вячеславу пришлось брать паузу.
Борщёв получил бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление на турнире.
«Фингал у меня обрадовался не от удара, а от того, что он вытащил из глаза целый кусок мяса. Теперь надо к врачу. У меня там какая-то царапина сильная. Ничего не видел, если честно, но и на секунду не сомневался в победе, был хорошо готов. Всем спасибо за поддержку. Победный танец планировал, но это всё было на эмоциях. Из меня это просто в моменте вырывается. Дальше хочу провести время с семьёй и работать над борьбой. Теперь вся моя жизнь будет борьба», — приводит слова Борщёва «Спорт день за днём».
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