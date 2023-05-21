UFC работает над организацией реванша Валентины Шевченко и Алексы Грассо
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Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что промоушен работает над организацией реванша за звание чемпионки в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко (22-4) и Алексой Грассо (16-3).
«Да, мы работаем над тем, чтобы устроить реванш Грассо и Валентины. Это один из тех поединков, которые у нас запланированы», – сказал Уайт на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC Fight Night 223.
Напомним, поединок Валентины Шевченко и Алексы Грассо состоялся в марте на турнире UFC 285 и завершился победой мексиканки удушающим приёмом в четвёртом раунде. Шевченко потерпела четвёртое поражение в карьере и третье – в сильнейшей организации мира.
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