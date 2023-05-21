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Атлетическая комиссия Невады отказалась поменять судей перед боем Хейни и Ломаченко

Атлетическая комиссия Невады отказалась поменять судей перед боем Хейни и Ломаченко
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Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко, сообщил, что Атлетическая комиссия штата Невада отказалась поменять судей в преддверии поединка его подопечного с американцем Девином Хейни.

Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США), и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Вопрос нужно задать Атлетической комиссии, она назначает судей. Если одна их команд выступает против её решения, то обычно она перестраивается. В данном же случае этого не произошло, и мне это кажется странным. Состоялся бой американца и украинца, а все судьи были из США», – сказал Арум на послематчевой пресс-конференции.

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