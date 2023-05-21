Атлетическая комиссия Невады отказалась поменять судей перед боем Хейни и Ломаченко
Поделиться
Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко, сообщил, что Атлетическая комиссия штата Невада отказалась поменять судей в преддверии поединка его подопечного с американцем Девином Хейни.
Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США), и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«Вопрос нужно задать Атлетической комиссии, она назначает судей. Если одна их команд выступает против её решения, то обычно она перестраивается. В данном же случае этого не произошло, и мне это кажется странным. Состоялся бой американца и украинца, а все судьи были из США», – сказал Арум на послематчевой пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 мая 2023
-
22:04
-
21:26
-
21:11
-
20:42
-
20:16
-
19:35
-
19:06
-
18:12
-
17:56
-
16:26
-
15:28
-
15:08
-
14:14
-
13:33
-
12:48
-
12:32
-
11:56
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:55
-
10:31
-
10:25
-
09:59
-
09:55
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
09:16
-
08:50
-
08:24
-
08:19
-
08:12
Партнерский контент