«Пора отказываться от «вкусняшек». Биспинг высказался о возвращении Макгрегора в пул USADA

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг прокомментировал новость о том, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор уже в скором времени может вернуться в список тестируемых на допинг бойцов.

«Где мы сейчас находимся? У нас осталось шесть месяцев до возможного выступления [Макгрегора] в конце года. Мне кажется, что UFC планировали сделать это в ноябре, но теперь кард возглавят Джон Джонс и Стипе Миочич, если учитывать слухи.

Итак, последний кард года это Лас-Вегас, а до него ещё семь месяцев. И Макгрегору нужно попасть в список тестируемых. И ему нужно отказаться… от чего бы то ни было. Пока отказываться от «вкусняшек» и возвращаться к протеиновым коктейлям и овсянке», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.