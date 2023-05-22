Даниэль Кормье одним словом отреагировал на проигрыш Ломаченко в бою с Хейни

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал результат боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся вчера, 21 мая, в Лас-Вегасе (США), и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Бокс», – написал Кормье в социальных сетях.

Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.

Ранее Сергей Ковалёв назвал свой счёт в бою Хейни – Ломаченко.