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Российская спортсменка вступилась за украинского боксёра Ломаченко после его поражения

Российская спортсменка вступилась за украинского боксёра Ломаченко после его поражения
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Боксёр Светлана Солуянова, являющаяся чемпионкой Европы 2018 года и участницей Олимпийских игр 2021 года в Токио, поддержала украинского боксёра Василия Ломаченко, который потерпел поражение от американца Девина Хейни в США.

«Обокрали внаглую! На таком высоком уровне впервые вижу такой беспредел. Василий откровенно лучший. Все это увидели. Это было очевидно! Чисто беспредел», — написала Солуянова в одной из социальных сетей.

Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся вчера, 21 мая, в Лас-Вегасе (США), и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни

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