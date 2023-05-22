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Российская спортсменка вступилась за украинского боксёра Ломаченко после его поражения

Боксёр Светлана Солуянова, являющаяся чемпионкой Европы 2018 года и участницей Олимпийских игр 2021 года в Токио, поддержала украинского боксёра Василия Ломаченко, который потерпел поражение от американца Девина Хейни в США.

«Обокрали внаглую! На таком высоком уровне впервые вижу такой беспредел. Василий откровенно лучший. Все это увидели. Это было очевидно! Чисто беспредел», — написала Солуянова в одной из социальных сетей.

Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся вчера, 21 мая, в Лас-Вегасе (США), и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни