Конор Макгрегор прокомментировал возможный бой Нганну — Фьюри

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал возможный поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
«Так что, Тайсон готов войти в эту чёртову клетку или как? Он говорит, что сделает это. Тайсон много чего говорит. Я люблю этого сумасшедшего, сумасшедшего Тайсона. И я рад видеть, как он продвигается», — приводит слова Макгрегора talkSPORT.
Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. В общей сложности в смешанных единоборствах Фрэнсис провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 — нокаутом) и потерпел три поражения.
В активе Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 — нокаутом). Один бой с участием британца завершился вничью.
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