Отец Девина Хейни высказался на тему реванша сына с Василием Ломаченко

Билл Хейни, отец абсолютного чемпиона в лёгком весе Девина Хейни, высказался на тему потенциального реванша сына с экс-чемпионом в трёх дивизионах Василием Ломаченко. По словам Билла, поединок между Девином и Василием не был близким, а потому разговоры о реванше сейчас необоснованны.
«Человек несовершенен, но мы довольны результатом. Девин прошёл через огонь и победил Ломаченко. Разве это не так? Я в восторге. Могу назвать себя счастливым отцом.
Думаю, этот результат приближает Девина к тому, чтобы стать великим в этом виде спорта. Я не считаю, что этот поединок был таким близким, чтобы сейчас говорить о матче-реванше. Бой не был близким», — приводит слова Билла Хейни South China Morning Post.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
- 22 мая 2023
-
13:04
-
12:31
-
11:19
-
10:11
-
09:29
-
09:16
-
07:17
-
06:49
-
04:21
-
01:06
-
00:03
- 21 мая 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:00
-
22:04
-
21:26
-
21:11
-
20:42
-
20:16
-
19:35
-
19:06
-
18:12
-
17:56
-
16:26
-
15:28
-
15:08
-
14:14
-
13:33
-
12:48
-
12:32
-
11:56
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:55