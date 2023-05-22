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Отец Девина Хейни высказался на тему реванша сына с Василием Ломаченко

Отец Девина Хейни высказался на тему реванша сына с Василием Ломаченко
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Билл Хейни, отец абсолютного чемпиона в лёгком весе Девина Хейни, высказался на тему потенциального реванша сына с экс-чемпионом в трёх дивизионах Василием Ломаченко. По словам Билла, поединок между Девином и Василием не был близким, а потому разговоры о реванше сейчас необоснованны.

«Человек несовершенен, но мы довольны результатом. Девин прошёл через огонь и победил Ломаченко. Разве это не так? Я в восторге. Могу назвать себя счастливым отцом.

Думаю, этот результат приближает Девина к тому, чтобы стать великим в этом виде спорта. Я не считаю, что этот поединок был таким близким, чтобы сейчас говорить о матче-реванше. Бой не был близким», — приводит слова Билла Хейни South China Morning Post.

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:

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