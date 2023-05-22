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Названы гонорары Ломаченко и Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе

Названы гонорары Ломаченко и Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе
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Стали известны гонорары, которые получат украинец Василий Ломаченко и американец Девина Хейни за очный поединок за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг). Их бой состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Как рассказал журналист ESPN US Майк Коппингер у себя в социальных сетях, Ломачеко заработает $ 3 млн, а Хейни получит $ 4 млн.

При этом сообщается, что Хейни рискует получить штраф за толчок Ломаченко во время дуэли взглядов.

Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Ломаченко третье поражение в карьере.

В общей сложности Ломаченко провёл 20 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 17 побед (11 — нокаутом) и потерпел три поражения.

На счету Хэйни 30 боёв, в каждом из которых он одерживал победы (15 раз он побеждал нокаутом).

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:

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