Названы следующий соперник Саида Нурмагомедова и дата боя
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Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов в следующем поединке сразится с представителем США Кайлером Филлипсом. Об этом информирует Iridium Sports Agency.
Сообщается, что поединок должен состояться 5 августа на турнире UFC в Нэшвилле (США).
В общей сложности в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 20 поединков, одержав в них 17 побед при трёх поражениях. На счету Филлипса десять побед при двух поражениях.
В предыдущем бою Нурмагомедов встречался с американцем Джонатаном Мартинесом и проиграл ему единогласным решением судей. Филлипс в прошлом поединке одолел аргентинца Марсело Рохо сабмишеном в третьем раунде.
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