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«Зачем ему Умар?» О’Мэлли высказался о возможном бою Сэндхагена с Нурмагомедовым

«Зачем ему Умар?» О’Мэлли высказался о возможном бою Сэндхагена с Нурмагомедовым
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Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего веса Шон О’Мэлли прокомментировал возможный поединок между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что этот бой должен возглавить один из турниров серии UFC Fight Night.

«Кто занимается карьерой Сэндхагена? Что вообще происходит? Зачем ему Умар? Он хотя бы есть в топ-15? И почему Кори не подождёт Двалишвили? Он мог бы получить этот бой. Кажется, кто-то в этой ситуации не подумал как следует. Словно согласились на первое же предложение. Но если есть возможность подраться с Мерабом, и это вполне реально, то зачем Сэндхагену драться с Умаром Нурмагомедовым? Как по мне, это плохой менеджмент», — приводит слова О’Мэлли MMANews.

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