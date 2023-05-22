Дана Уайт объяснил, почему в UFC вернули пояс BMF
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему промоушен вернул пояс BMF, который получит победитель боя между Джастином Гэтжи и Дастином Порье на UFC 291.
По задумке UFC, пояс BMF вручался «самому жёсткому ублюдку», и впервые его ввели перед боем Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза.
«Масвидаль завершил карьеру, и мы вернули пояс. Вы не представляете, сколько парней хотят подраться за этот пояс. Всем по душе такое звание, это весело и необычно, так что мы снова проводим бой за этот пояс. В первый раз за него дрались идеально подходящие для этого парни, как и сейчас. Порье и Гэтжи тоже соответствуют этому», — приводит слова Уайта MMA News.
Поединок Джастина Гэтжи и Дастина Порье возглавит турнир UFC 291, который пройдёт 29 июля.
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