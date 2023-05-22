Порье рассказал, в чём Гэтжи изменился с момента их предыдущего поединка
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Джастином Гэтжи.
Бой за пояс BMF возглавит турнир UFC 291, который состоится 29 июля.
«Его джеб с тех пор стал получше, он теперь чаще использует его. Его работа ног тоже стала лучше, особенно смещения в сторону. Он стал больше обращать внимание на защиту, он теперь закладывает силовые удары через джеб. Раньше он просто бил их без заготовок. Но в остальном он всё тот же человек без ремня безопасности», — сказал Порье в шоу The MMA Hour.
Предыдущий поединок Дастина Порье и Джастина Гэтжи прошёл в 2018 году и завершился победой Дастина техническим нокаутом.
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