Тайсон Фьюри: не думаю, что бой с Усиком продлится шесть раундов, я бы его уничтожил

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком.
«Я бы заставил его сдаться. К тому же довольно быстро. Я не думаю, что этот бой продлится шесть раундов. Все переоценивают этого парня из-за того, как он победил обычного бойца в лице Энтони Джошуа. Но Джошуа уже не тот, кем был когда-то. На мой взгляд, он проделал долгий путь. И я не Джошуа. Я не какой-то большой парень, который не хочет распускать руки. Я бы уничтожил Усика», — приводит слова Фьюри Fox Sports.
Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри. Однако стороны на данный момент так и не смогли договориться.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий
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