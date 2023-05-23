«Я чувствую его боль на все 100%». Энтони Джошуа поддержал Винисиуса Жуниора
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Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поддержал нападающего футбольного клуба «Реал» Мадрид Винисиуса Жуниора, который столкнулся с проявлением расизма во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Валенсией» (0:1).
«Если даже он страдает, то представьте, как тяжело приходится моему брату, кузену и сыну в повседневной жизни. Я чувствую его боль на все 100%», – написал Джошуа.
Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 32 матча в чемпионате Испании, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.
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