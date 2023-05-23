IBA отстранила от работы семь национальных федераций

Деятельность четырёх национальных федераций в IBA была приостановлена в связи с нарушениями и обвинениями, основанными на Конституции IBA и политике членства. Они участвовали в нелегальной боксёрской организации.
Новозеландская боксёрская ассоциация, Немецкая боксёрская ассоциация, Шведская боксёрская федерация и Нидерландская боксёрская федерация были виновны в нарушении правил и положений и были отстранены от членства в IBA.
При этом они получили официальные условия для полного восстановления в правах, если они выполнят определённые условия:
Национальная федерация должна продемонстрировать IBA, что у неё больше нет аффилированных официальных лиц, участвующих в другой международной федерации бокса;
Национальная федерация должна предоставить в IBA письменное заявление, подтверждающее, что она прекратила своё участие в любой другой международной федерации бокса и обязуется не участвовать в таких федерациях в будущем;
Национальная федерация должна опубликовать на своём официальном сайте заявление с явным осуждением любых попыток создания альтернативной международной федерации бокса.
Также были отстранены ещё три федерации: Чешская боксёрская ассоциация, Ассоциации бокса Либерии и Федерации бокса Экваториальной Гвинеи. Все три федерации имели ошибки с предоставлением ежегодного отчёта в головной офис IBA.
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