IBA отстранила от работы семь национальных федераций

Деятельность четырёх национальных федераций в IBA была приостановлена в связи с нарушениями и обвинениями, основанными на Конституции IBA и политике членства. Они участвовали в нелегальной боксёрской организации.

Новозеландская боксёрская ассоциация, Немецкая боксёрская ассоциация, Шведская боксёрская федерация и Нидерландская боксёрская федерация были виновны в нарушении правил и положений и были отстранены от членства в IBA.

При этом они получили официальные условия для полного восстановления в правах, если они выполнят определённые условия:

Национальная федерация должна продемонстрировать IBA, что у неё больше нет аффилированных официальных лиц, участвующих в другой международной федерации бокса;

Национальная федерация должна предоставить в IBA письменное заявление, подтверждающее, что она прекратила своё участие в любой другой международной федерации бокса и обязуется не участвовать в таких федерациях в будущем;

Национальная федерация должна опубликовать на своём официальном сайте заявление с явным осуждением любых попыток создания альтернативной международной федерации бокса.

Также были отстранены ещё три федерации: Чешская боксёрская ассоциация, Ассоциации бокса Либерии и Федерации бокса Экваториальной Гвинеи. Все три федерации имели ошибки с предоставлением ежегодного отчёта в головной офис IBA.