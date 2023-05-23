Нейт Диаз оскорбил Хабиба Нурмагомедова за отказ от реванша с Конором Макгрегором

Бывший боец смешанных единоборств Нейт Диаз, покинувший UFC в сентябре прошлого года, высказался по поводу экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова после того, как в Сети начали обсуждать тот факт, что россиянин отказался от реванша с ирландцем Конором Макгрегором.
«Да, Хабиб сучка», — написал Диаз.
Напомним, поединок Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым прошёл в октябре 2018 года в рамках главного события турнира UFC 229. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Конор Макгрегор вместе с Майклом Чендлером стали тренерами в новом, 31-м по счёту, сезоне The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок, который пройдёт в полусредней весовой категории. Для Макгрегора это будет первый бой с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Всего же у Конора 22 победы при шести поражениях в ММА.
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