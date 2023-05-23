Блахович заявил, что в UFC пообещали ему титульный бой в случае победы над Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович рассказал, что он получит титульный бой, если победит в поединке с Алексом Перейрой.

«Это моя работа в UFC. Я должен отправить его обратно в категорию ниже, и я должен сделать это наилучшим образом.

Конечно, он крепкий боец, но я всегда говорю, что если ты переходишь в другую весовую категорию, то дерёшься совсем иначе. Ты можешь спарринговать в своём зале с более крупными парнями, но когда ты дерёшься, это совершенно другое дело. Тайминг, скорость, всё по-другому. Три раза я дрался с парнями из дивизиона пониже и все выиграл. В этот раз будет то же самое.

Если я выиграю этот бой, то мой следующий бой будет за титул. Это большая мотивация для меня, и спасибо Алексу, что он перешёл в нашу категорию. Я бы хотел знать, на каком месте я сейчас нахожусь. Для меня очень хорошо, что после этого боя мой следующий бой будет за титул. Я просто счастлив снова увезти пояс в Польшу», — приводит слова Блаховича BJ Penn.