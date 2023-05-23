Оли Томпсон поделился своими впечатлениями о Москве

Британский боец Оли Томпсон, которому предстоит встреча с Александром Олейником в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», высказался по поводу Москвы, рассказав о своих предыдущих визитах в столицу России.

«Это было в 2004 и 2007 годах, насколько я помню. На самом деле, я бы многое хотел посмотреть в Москве в этот раз, в прошлый мой визит я не успел прогуляться по ней, потому что всё время проводил на стадионе. А сейчас у меня целая неделя, чтобы осмотреться тут», — сказал Томпсон РЕН ТВ.

Бой Олейника с Томпсоном пройдет в формате трёх раундов по три минуты.

В октябре 2022 года стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.