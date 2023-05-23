«Где я был? Неподалёку». Иван Емельяненко рассказал, где пропадал последние годы

Иван Емельяненко, младший брат известных российских бойцов Александра и Фёдора Емельяненко, рассказал, почему о нём ничего не было слышно в последние годы.

«Где я был? Неподалёку. Тренировался рядом с братьями. 26 мая увидите, к чему подготовился и подготовился ли вообще.

Предложение подраться воспринял хорошо. Оно поступило неожиданно, дали мало времени на подготовку. Но взял себя в руки, приехал на сборы, потренировался. Надеюсь, всё хорошо будет.

Предложение было одним из самых лучших, которые поступали когда-то. Плюс подготовился без травм. Бой не лёгкий, соперник не лёгкий. Но лучшее предложение в организаторском плане, в финансовом плане», — сказал Иван Емельяненко на пресс-конференции.