Ершов: если бы сказали, что у меня будет бой с Емельяненко, покрутил бы пальцем у виска

Боец поп-ММА Евгений Ершов высказался по поводу своего поединка со знаменитым российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Если бы мне сказали, что у меня будет бой с Александром Емельяненко, я бы покрутил пальцем у виска. Но, как ни крути, я готовился. Подбирал спарринг-партнёров, работающих в его стойке и ударной технике. Надеюсь, бой пройдёт всю дистанцию. Он должен быть красивым и запоминающимся. Уверен, Александр сможет мне противопоставить достойную оппозицию», — сказал Евгений Ершов на пресс-конференции.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт 26 мая в Москве.

В последнем поединке 16 декабря прошлого года Александр Емельяненко встречался с другим бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой также проходил в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и продлился все три раунда, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко в сентябре 2022 года проиграл нокаутом на 13-й секунде Вячеславу Дацику.