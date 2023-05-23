Ершов: если бы сказали, что у меня будет бой с Емельяненко, покрутил бы пальцем у виска

Боец поп-ММА Евгений Ершов высказался по поводу своего поединка со знаменитым российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
«Если бы мне сказали, что у меня будет бой с Александром Емельяненко, я бы покрутил пальцем у виска. Но, как ни крути, я готовился. Подбирал спарринг-партнёров, работающих в его стойке и ударной технике. Надеюсь, бой пройдёт всю дистанцию. Он должен быть красивым и запоминающимся. Уверен, Александр сможет мне противопоставить достойную оппозицию», — сказал Евгений Ершов на пресс-конференции.
Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт 26 мая в Москве.
В последнем поединке 16 декабря прошлого года Александр Емельяненко встречался с другим бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой также проходил в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и продлился все три раунда, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко в сентябре 2022 года проиграл нокаутом на 13-й секунде Вячеславу Дацику.
- 23 мая 2023
-
13:20
-
13:11
-
12:50
-
12:47
-
12:45
-
12:36
-
12:34
-
12:31
-
11:50
-
11:35
-
11:17
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:39
-
09:34
-
04:06
-
00:56
- 22 мая 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:09
-
21:02
-
20:03
-
19:13
-
18:10
-
17:37
-
16:46
-
15:20
-
15:06
-
14:04
-
13:04
-
12:31
-
11:19
-
10:11
-
09:29