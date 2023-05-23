Алексей Олейник: я делал уникальные вещи в UFC
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Россиянин Алексей Олейник высказался по поводу своей карьеры в UFC.
«С Мирко я дрался ровно 10 лет назад. А сейчас сижу с Александром Емельяненко на пресс-конференции, буду драться на одном турнире. Я шёл в одном направлении. Долго, тяжело, лишая себя чего-то. У меня не было желания и мысли попадать в UFC. А после пары успешных поединков мы были подписаны. Прошла неплохая карьера. Я попал в 37 лет в UFC, получил шесть бонусов. Больше любого другого россиянина. Я сделал уникальные вещи», — сказал Алексей Олейник на пресс-конференции.
Сейчас Олейнику 45 лет. В общей сложности в его активе 78 боёв, в которых он держал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.
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