С Джервонты Дэвиса сняты все обвинения по делу о домашнем насилии

С американского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса были сняты все обвинения. Об этом сообщает Boxingscene.
Джервонта прошёл курсы «по управлению гневом и воспитанию детей». В понедельник суд округа Броуард снял все обвинения по делу о домашнем насилии и перевёл дело в статус «Закрыто».
Сейчас спортсмен отбывает домашний арест в резиденции своего тренера за автомобильную аварию, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину.
Джервонта Дэвис провёл свой последний поединок с соотечественником Райаном Гарсией и выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. Чтобы провести этот поединок, слушание по делу американского боксёра было перенесено на более поздний срок.
Всего в активе Джервонты Дэвиса 29 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 29 побед, в том числе 27 нокаутом.
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