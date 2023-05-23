С Джервонты Дэвиса сняты все обвинения по делу о домашнем насилии

С американского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса были сняты все обвинения. Об этом сообщает Boxingscene.

Джервонта прошёл курсы «по управлению гневом и воспитанию детей». В понедельник суд округа Броуард снял все обвинения по делу о домашнем насилии и перевёл дело в статус «Закрыто».

Сейчас спортсмен отбывает домашний арест в резиденции своего тренера за автомобильную аварию, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину.

Джервонта Дэвис провёл свой последний поединок с соотечественником Райаном Гарсией и выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. Чтобы провести этот поединок, слушание по делу американского боксёра было перенесено на более поздний срок.

Всего в активе Джервонты Дэвиса 29 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 29 побед, в том числе 27 нокаутом.