Иван Емельяненко показал свою форму перед дебютом в ММА

Иван Емельяненко, младший брат известных российских бойцов Александра и Фёдора Емельяненко, показал свою форму перед дебютом в смешанных единоборствах.

Права на видео принадлежат «Бойцовскому клубу РЕН ТВ».

Напомним, Иван проводит подготовку к поединку 26 мая на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Его соперником будет дзюдоист Алексей Леденёв. Для Ивана поединок с Леденёвым будет дебютным в смешанных единоборствах. Изначально он должен был сразиться с бразильским ветераном Фабио Мальдонадо, однако бой был отменён.

Осенью прошлого года Александр Емельяненко говорил, что Иван принял решение отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации (СВО). Сейчас Ивану 35 лет.