Двалишвили назвал сроки, в которые будет готов выйти на бой с Сехудо

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили высказался по поводу того, когда он сможет провести бой с Генри Сехудо.

«Мне нужна была операция. Я сделал операцию в прошлый вторник и сейчас восстанавливаюсь. Я смогу наносить удары только через три месяца и смогу снова тренироваться через шесть недель… Не смогу сразу драться, потому что мне нужны тренировки и мне нужно подготовиться… Не думаю, что буду готов к августу, но, возможно, мы увидим мой поединок в другое время.

Если Алджамейн перейдёт в более высокий вес, то здорово, тогда я смогу драться с кем угодно. Если Генри захочет драться со мной за титул, то я буду рад принять этот поединок. Когда я здоров, то всегда готов драться», — приводит слова Двалишвили Sportskeeda.