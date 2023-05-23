Двалишвили назвал сроки, в которые будет готов выйти на бой с Сехудо

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили высказался по поводу того, когда он сможет провести бой с Генри Сехудо.
«Мне нужна была операция. Я сделал операцию в прошлый вторник и сейчас восстанавливаюсь. Я смогу наносить удары только через три месяца и смогу снова тренироваться через шесть недель… Не смогу сразу драться, потому что мне нужны тренировки и мне нужно подготовиться… Не думаю, что буду готов к августу, но, возможно, мы увидим мой поединок в другое время.
Если Алджамейн перейдёт в более высокий вес, то здорово, тогда я смогу драться с кем угодно. Если Генри захочет драться со мной за титул, то я буду рад принять этот поединок. Когда я здоров, то всегда готов драться», — приводит слова Двалишвили Sportskeeda.
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