Александр Волков поделился ожиданиями от возвращения Алексея Олейника

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался по поводу возвращения Алексея Олейника в смешанные единоборства.

«Хочу рассказать вам про то, что 26 мая Алексей Олейник возвращается в Россию с боем на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Очень рад за него, что он не завершил карьеру, вернулся в строй и будет продолжать радовать нас своими легендарными боями. Алексею – удачи, а нам всем – хорошего просмотра», — приводит слова Волкова РЕН ТВ.

Сейчас Олейнику 45 лет. В общей сложности в его активе 78 боёв, в которых он одержал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.