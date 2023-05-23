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Александр Волков поделился ожиданиями от возвращения Алексея Олейника

Александр Волков поделился ожиданиями от возвращения Алексея Олейника
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался по поводу возвращения Алексея Олейника в смешанные единоборства.

«Хочу рассказать вам про то, что 26 мая Алексей Олейник возвращается в Россию с боем на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Очень рад за него, что он не завершил карьеру, вернулся в строй и будет продолжать радовать нас своими легендарными боями. Алексею – удачи, а нам всем – хорошего просмотра», — приводит слова Волкова РЕН ТВ.

Сейчас Олейнику 45 лет. В общей сложности в его активе 78 боёв, в которых он одержал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

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