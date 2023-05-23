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Фахретдинов: спортсмены, которые высказываются о недопуске российских атлетов — трусы

Фахретдинов: спортсмены, которые высказываются о недопуске российских атлетов — трусы
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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, высказался о спортсменах, которые выступают за санкции против россиян.

«Как спортсмен я считаю, что нельзя смешивать спорт и политику. Но это не мы решаем, мы своё дело делаем. Как долго продлится? Не знаю, это же политика. Если бы спортсмены решали, это быстро бы закончилось.

Те спортсмены, которые высказываются о недопуске российских атлетов, это просто трусы, которые боятся конкуренции. Вот и всё. Они хотят без наших спортсменов выиграть медали, ведь они знают, что в отдельных видах спорта Россия доминирует. Можно сказать, что они по-спортивному боятся этого. Поэтому они за каждый момент цепляются, чтобы не допустить», — приводит слова Фахретдинова «Татар-информ».

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