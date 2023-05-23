Порье высказался о предстоящем поединке с Гэтжи за пояс BMF

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Джастином Гэтжи на турнире UFC 291.
«Если этот бой не приводит вас в восторг, вы не фанат единоборств, потому что это будет война. Я знаю, что меня ждёт — это лобовое столкновение, я не собираюсь уклоняться от него. Это то, чего я хочу и жду. То, что меня мотивирует и будоражит.
Что касается пояса BMF, то этот бой мог бы возглавить ивент и без него, потому что это будет захватывающий поединок. Пояс добавит интереса. Если я его выиграю, то, конечно, не собираюсь расхаживать с видом, будто стал неоспоримым чемпионом, но всё равно было бы круто. Я бы хотел добавить его в свою коллекцию на стене трофеев», — сказал Порье в шоу The MMA Hour.
- 23 мая 2023
-
18:05
-
17:15
-
16:30
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:32
-
15:06
-
14:17
-
13:20
-
13:11
-
12:50
-
12:47
-
12:45
-
12:36
-
12:34
-
12:31
-
11:50
-
11:35
-
11:17
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:39
-
09:34
-
04:06
-
00:56
- 22 мая 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:09
-
21:02
-
20:03
-
19:13
-
18:10
-
17:37