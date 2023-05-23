Порье высказался о предстоящем поединке с Гэтжи за пояс BMF

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Джастином Гэтжи на турнире UFC 291.

«Если этот бой не приводит вас в восторг, вы не фанат единоборств, потому что это будет война. Я знаю, что меня ждёт — это лобовое столкновение, я не собираюсь уклоняться от него. Это то, чего я хочу и жду. То, что меня мотивирует и будоражит.

Что касается пояса BMF, то этот бой мог бы возглавить ивент и без него, потому что это будет захватывающий поединок. Пояс добавит интереса. Если я его выиграю, то, конечно, не собираюсь расхаживать с видом, будто стал неоспоримым чемпионом, но всё равно было бы круто. Я бы хотел добавить его в свою коллекцию на стене трофеев», — сказал Порье в шоу The MMA Hour.