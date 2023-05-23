Отец Тайсона Фьюри назвал потенциального соперника для сына, который будет опаснее Усика

Джон Фьюри, отец непобеждённого британского боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, считает, что Чжан Чжилэй более опасный соперник для его сына, чем Александр Усик.

«У Тайсона есть два варианта, с кем драться. Первый — с Усиком, второй — с Чжаном. При этом я считаю, что Чжан — более сложный соперник, он зарекомендовал себя в бою с Джойсом. Он высокий, умеет бить. У Усика нет такой ударной мощи.

Чжан не менее опасен, чем Уайлдер, потому что превосходит его в технике. Разница в том, что Чжан умеет не только бить, но и боксировать. Чжан — отличный боксёр, он меня впечатляет. Я сказал Тайсону, чтобы он забыл Усика, потому что у Александра нет нокаутирующей мощи, а Чжилэй опаснее. С нетерпением жду, когда они с Тайсоном померяются силами», — приводит слова Фьюри-старшего FreeBets.