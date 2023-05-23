Сехудо: Джонсу не нужна победу над Нганну, чтобы считаться величайшим бойцом в истории

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о том, что Джон Джонс может считаться величайшим бойцом в истории и без победы над Фрэнсисом Нганну.

«Я не думаю, что Джону есть дело до перехода Нганну в PFL. И не думаю, что Джонсу нужна победа над таким парнем, как Нганну, чтобы считаться величайшим бойцом в истории. Реальность такова, что Джону не нужен ни один из этих парней. Он хочет побить величайшего тяжеловеса всех времён и его зовут Стипе Миочич. Люди посмотрят на послужной список, посмотрят на цифры и увидят, что Миочич — самый крутой тяжеловес в истории UFC», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.

Ожидается, что бой Миочича и Джонса может состояться осенью в Нью-Йорке.