Чимаев сообщил, что его бой с Усманом пройдёт на UFC 294 в Абу-Даби

Шведско-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев на своём YouTube-канале сообщил, что UFC планирует организовать его поединок с бывшим чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби 21 октября.

Боец также сообщил, что поединок пройдёт в полусредней весовой категории.

Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года с Кевином Холландом и одержал победу удушающим приёмом в первом раунде. Всего у Чимаева 12 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.

Камару Усман идёт на серии из двух поражений — оба от Леона Эдвардса. В августе прошлого года Усман проиграл Эдвардсу нокаутом и утратил титул чемпиона в полусреднем весе, а в марте этого года уступил британцу решением большинства судей.