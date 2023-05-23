Чимаев сообщил, что его бой с Усманом пройдёт на UFC 294 в Абу-Даби

Шведско-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев на своём YouTube-канале сообщил, что UFC планирует организовать его поединок с бывшим чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби 21 октября.
Боец также сообщил, что поединок пройдёт в полусредней весовой категории.
Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года с Кевином Холландом и одержал победу удушающим приёмом в первом раунде. Всего у Чимаева 12 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.
Камару Усман идёт на серии из двух поражений — оба от Леона Эдвардса. В августе прошлого года Усман проиграл Эдвардсу нокаутом и утратил титул чемпиона в полусреднем весе, а в марте этого года уступил британцу решением большинства судей.
- 23 мая 2023
-
22:06
-
21:08
-
20:26
-
19:45
-
19:02
-
18:05
-
17:15
-
16:30
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:32
-
15:06
-
14:17
-
13:20
-
13:11
-
12:50
-
12:47
-
12:45
-
12:36
-
12:34
-
12:31
-
11:50
-
11:35
-
11:17
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:39
-
09:34
-
04:06
-
00:56
- 22 мая 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:09