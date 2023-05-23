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Экс-боец UFC арестован за нападение на таксиста

Экс-боец UFC арестован за нападение на таксиста
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Бывший итальянский боец UFC Алессио Ди Кирико был арестован на Ибице (Испания) за нападение на таксиста, сообщает BJPenn с ссылкой на Diario de Ibiza.

По информации источника, Ди Кирико вызвал такси и сел вместе с женой и двумя детьми на заднее сидение. При этом местные законы запрещают садиться вчетвером сзади, о чём таксист сказал бойцу, а тот в ответ ударил его несколько раз по лицу. В результате водитель получил травму глаза и перелом скулы.

Алессио Ди Кирико провёл за карьеру 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 13 побед и потерпел семь поражений. В UFC рекорд итальянца — победа и пять поражений. Он был уволен из организации в сентябре прошлого года после поражения нокаутом от россиянина Романа Копылова.

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