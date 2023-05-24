Мераб Двалишвили: счастлив быть здесь и это только начало
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях.
«6 лет назад я защитил свой пояс на Ring of Combat, подписал контракт с UFC и провёл 11 боёв. Счастлив быть здесь и это только начало», — написал Двалишвили.
Напомним, ранее Мераб заявлял, что повредил руку ещё до боя с россиянином Петром Яном и дрался с ним с травмой. Его поединок с Яном состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал свою 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на счету этого бойца есть четыре поражения.
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