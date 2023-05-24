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Адесанья: рад, что не был судьёй в бою Хейни — Ломаченко, очень близкий поединок

Адесанья: рад, что не был судьёй в бою Хейни — Ломаченко, очень близкий поединок
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Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался по поводу боксёрского поединка между Девином Хейни и Василием Ломаченко, который завершился в пользу американца.

«Я не рефери, но мы все знаем, как много значат концовки боёв. Зачастую это влияет на судей, на фанатов, и даже на бойцов, потому как за полминуты до конца, если ты слышишь аплодисменты, в тебе появляется заряд энергии и ты пытаешься выиграть последний отрезок боя.

Девин сильно начинал, а Лома сильнее заканчивал. Это был очень близки бой, оба показали стойкость и ни один из них не собирался падать. Я рад, что не был судьёй в таком поединке. Я просто фанат. На самом деле, большинство людей ничего не понимают в боксе», – сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

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