Василевский рассказал, за счёт чего Чимаев может победить Усмана

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу возможного поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

«Бой, на мой взгляд, конкурентный. На стороне Усмана опыт, в том числе больших боёв, а на стороне Хамзата желание стать чемпионом и отличный шанс, который ему выпал. У него будет больше мотивации, так как он голоден, а Усман уже был чемпионом и долго держался на вершине. Думаю, если Хамзат навяжет борьбу и будет избегать стойки и работы на дистанции, то сможет победить за счёт этого. В стойке у Усмана будет шанс, потому что он сам крепкий, бьёт жёстко и хорошо держит удары, а в борьбе преимущество будет у Хамзата.

Ключ к победе Чимаева – высокий темп и постоянное давление. Я считаю, что несмотря на все заслуги и титулы Усмана, Хамзат – фаворит в этом бою. Если бы они встретились два года назад, то Усман бы без шансов выиграл у Чимаева, а сегодня у него нет былой стабильности, и это удобный момент для Чимаева, чтобы победить его», — приводит слова Василевского Metaratings.