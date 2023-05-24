Василевский рассказал, за счёт чего Чимаев может победить Усмана

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу возможного поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.
«Бой, на мой взгляд, конкурентный. На стороне Усмана опыт, в том числе больших боёв, а на стороне Хамзата желание стать чемпионом и отличный шанс, который ему выпал. У него будет больше мотивации, так как он голоден, а Усман уже был чемпионом и долго держался на вершине. Думаю, если Хамзат навяжет борьбу и будет избегать стойки и работы на дистанции, то сможет победить за счёт этого. В стойке у Усмана будет шанс, потому что он сам крепкий, бьёт жёстко и хорошо держит удары, а в борьбе преимущество будет у Хамзата.
Ключ к победе Чимаева – высокий темп и постоянное давление. Я считаю, что несмотря на все заслуги и титулы Усмана, Хамзат – фаворит в этом бою. Если бы они встретились два года назад, то Усман бы без шансов выиграл у Чимаева, а сегодня у него нет былой стабильности, и это удобный момент для Чимаева, чтобы победить его», — приводит слова Василевского Metaratings.
- 24 мая 2023
-
14:04
-
13:55
-
12:49
-
12:19
-
11:53
-
11:48
-
11:39
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:33
-
08:05
-
07:53
-
00:48
- 23 мая 2023
-
23:45
-
23:05
-
22:06
-
21:08
-
20:26
-
19:45
-
19:02
-
18:05
-
17:15
-
16:30
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:32
-
15:06
-
14:17
-
13:20
-
13:11
-
12:50
-
12:47
-
12:45