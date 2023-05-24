«Сегодня была олдскульная борьба». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с легендами UFC

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместное фото с Кейном Веласкесом, Даниэлем Кормье, Белалом Мухаммадом и Абубакаром Нурмагомедовым.

«Сегодня была олдскульная борьба», — подписал пост Хабиб.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: