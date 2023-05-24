Чимаев: хочу драться за титул, не имеет значения, в какой весовой категории

Шведско-чеченский непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о своём желании получить титульный поединок в UFC.

«Я хочу драться за титул, не имеет значения, в какой весовой категории. Я могу сделать 77 килограмм, но не хочу делать этот вес ради неизвестно кого. Я третий номер дивизиона, хотя на самом деле цифры для меня ничего не значат. Я считаю себя королем полусредней весовой категории, и могу побить короля средней весовой категории – просто дайте мне титульный шанс. Я готов драться с Леоном, я готов драться с Усманом, я готов драться с Исраэлем – для меня не имеет значения. Я готов драться с каждым. Я считаю себя лучшим, а когда ты лучший, ты должен драться с лучшими», — сказал Чимаев в видео на своём YouTube-канале.