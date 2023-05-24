Костя Цзю отреагировал на победу сына Никиты в бою с Бенджамином Боммбером
Поделиться
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Никиты в поединке с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером.
Напомним, Никита Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде.
«Во-первых, мы отталкиваемся от того, какие соперники. Понимаем, что уровень ещё не самый большой. Но все соперники Никиты были без проигрышей. Бен – местный, свой дом. Это было преимущество не в сторону Никиты. Но сын разобрался. Пропустил на первых секундах удар, но успокоился, вернулся, оттолкнулся от того, что должен был делать. Я не работал по плану боя, но получилась хорошая комбинация, хороший удар и добивание», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2023
-
15:40
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:04
-
13:55
-
12:49
-
12:19
-
11:53
-
11:48
-
11:39
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:33
-
08:05
-
07:53
-
00:48
- 23 мая 2023
-
23:45
-
23:05
-
22:06
-
21:08
-
20:26
-
19:45
-
19:02
-
18:05
-
17:15
-
16:30
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:32
-
15:06
-
14:17
Партнерский контент