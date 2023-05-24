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Экс-чемпион мира Джозеф Паркер нокаутировал Фаигу Опелу в первом раунде

Экс-чемпион мира Джозеф Паркер нокаутировал Фаигу Опелу в первом раунде
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В Австралии на «Маргарет Корт Арене» завершился поединок между экс-чемпионом мира, новозеландским супертяжеловесом (свыше 90,7 кг) Джозефом Паркером и австралийцем Фаигой Опелой. Бой закончился победой Паркера нокаутом в первом раунде.

Напомним, в этот же вечер Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, одержал победу в поединке с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером. Он также нокаутировал своего соперника в первом раунде.

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