«Больной неудачник». Хейни жёстко раскритиковал Ломаченко за обжалование их поединка

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни раскритиковал в социальных сетях украинца Василия Ломаченко за официальное обжалование их поединка.
Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), что вызвало споры.
«Этот парень не умеет проигрывать. Больной неудачник получил привилегию, но теперь оправдывается! Прими своё поражение как мужчина и перестань хныкать. Всё было сделано для того, чтобы ты победил, но ты проиграл в третий раз за карьеру! Скажи Атлетической комиссии, чтобы мне вернули $ 400 тыс. за толчок!» – написал Хейни в социальных сетях.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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