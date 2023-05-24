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«Больной неудачник». Хейни жёстко раскритиковал Ломаченко за обжалование их поединка

«Больной неудачник». Хейни жёстко раскритиковал Ломаченко за обжалование их поединка
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни раскритиковал в социальных сетях украинца Василия Ломаченко за официальное обжалование их поединка.

Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), что вызвало споры.

«Этот парень не умеет проигрывать. Больной неудачник получил привилегию, но теперь оправдывается! Прими своё поражение как мужчина и перестань хныкать. Всё было сделано для того, чтобы ты победил, но ты проиграл в третий раз за карьеру! Скажи Атлетической комиссии, чтобы мне вернули $ 400 тыс. за толчок!» – написал Хейни в социальных сетях.

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