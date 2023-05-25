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Хейни ответил на слова Арума, заявившего, что Ломаченко уверенно победил его

Хейни ответил на слова Арума, заявившего, что Ломаченко уверенно победил его
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни прокомментировал слова легендарного промоутера Боба Арума, после его поединка с Василием Ломаченко заявившего на послематчевой пресс-конференции, что украинец уверенно победил.

«Старая задница Боб проспал весь бой. Я смотрел на него между раундами», – написал Хейни в социальных сетях.

Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), что вызвало споры. Команда Ломаченко подала официальный протест на результат поединка.

Поражение от Хейни стало для 35-летнего украинца третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.

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