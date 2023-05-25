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Никита Цзю прокомментировал победу в бою с Боммбером

Никита Цзю прокомментировал победу в бою с Боммбером
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Австралиец Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, прокомментировал ход поединка в первом среднем весе с соотечественником Бенджамином Боммбером, прошедшем в Мельбурне на «Маргарет Корт Арене». Цзю нокаутировал своего соперника за две минуты и девять секунд до конца первого раунда.

«Всё закончилось в одно мгновение, я надеялся, что бой продлится немного дольше. Я пробил апперкот. И я увидел жертву, охотничий инстинкт внутри меня переключился в режим убийства. Если я увидел, что кто-то уязвлён, то хочу принести ему боль, это всего лишь инстинкты», — приводит слова Никиты Цзю ESPN.

Цзю дебютировал на профессиональном ринге в марте 2022 года. Для него это шестая победа в карьере и пятая нокаутом. Только бой Никиты против Бена Хорна продолжался все запланированные шесть раундов.

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