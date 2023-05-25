Малыхин: я сущий кошмар для всех тяжеловесов в мире

Непобеждённый российский боец, чемпион ONE в полутяжёлом весе и временный обладатель титула в тяжёлой весовой категории Анатолий Малыхин (11-0) высказался о несостоявшихся переговорах Фрэнсиса Нганну с азиатским промоушеном, а также оценил свои шансы в потенциальном бою с ним.
«Думаю, Фрэнсис посмотрел наши рейтинги, на ребят, которые есть в ONE FC, а там много крутых борцов, и нашёл причину отказаться от предложения Чатри Ситйодтонга (главы промоушена). Борьба у Нганну хромает.
Мистер Чатри назвал меня «сущим кошмаром» для Нганну? Думаю, я сущий кошмар для всех тяжеловесов в мире. И Нганну, конечно же, не исключение», – приводит слова Малыхина издание Forbes.ru.
Ранее в интервью Малыхин высказался о предстоящем поединке за титул ONE FC в тяжёлом весе с канадцем Аржаном Булларом.
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