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Соннен: не видел настолько неуважаемого чемпиона UFC, как Стерлинг

Соннен: не видел настолько неуважаемого чемпиона UFC, как Стерлинг
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался об отношении MMA-общественности к действующему обладателю титула организации в легчайшем весе (до 61 кг) американцу Алджамейну Стерлингу.

«Есть определённые моменты, за которые Стерлинг хотел бы добиться уважения, и у него есть на это полное право. Но я никогда не видел настолько неуважаемого чемпиона, как Стерлинг. Конфликты из-за Алджамейна начались, когда он стал чемпионом по причине дисквалификации соперника. И не только между зрителями, но и среди экспертов», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее Стерлинг обратится в социальных сетях к президенту UFC Дане Уайту, раскритиковавшему его за нежелание драться с Шоном О’Мэлли в августе.

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