Инсайдер: Тайсон Фьюри ведёт переговоры с действующим чемпионом мира

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ведёт переговоры с обладателем титула на категорию ниже австралийцем Джеем Опетайей (22-0, 17 KO), сообщает обозреватель Майкл Бенсон.

«Менеджер Джея Опетайи сообщил, что в настоящий момент идут переговоры между Опетайей и Тайсоном Фьюри. Чемпион WBC в супертяжёлом весе проведёт защиту против чемпиона IBF в первом тяжёлом весе», – написал Бенсон в социальных сетях.

Джею Опетайе 27 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и все свои поединки, за исключением одного, провёл на родине. В июле Опетайя сразился за титул IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) с латвийцем Майрисом Бриедисом, победив его единогласным судейским решением.