Деонтей Уайлдер назвал бойца, с которым не станет драться Сауль Альварес

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер считает, что действующий абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес не станет встречаться с американским нокаутёром Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO).

Уайлдер – во время интервью K.O. Artist Sports: «Продолжай в том же духе. Ты – монстр. Что думаешь о переходе в полутяжёлый вес?»

Бенавидес: «Я хотел бы сразиться с Канело».

Уайлдер: «Не думаю, что он с тобой подерётся».

Бенавидес: «Я проведу во втором среднем весе ещё три боя, а затем поднимусь».

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе. В своём последнем бою в апреле Бенавидес единогласным решением победил соотечественника Калеба Планта.