Атлас: Ломаченко попросту ограбили. Это бизнес, ничего личного

Известный тренер Тедди Атлас поделился мнением о поединке между бывшим украинским чемпионом Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) из США Девином Хейни. Бой состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«Ломаченко просто ограбили. Здесь никаких сомнений. Они должны убедиться, что тот, кто приносит больше денег, продолжит побеждать. Если посмотреть на всё с точки зрения бизнеса, то кому следует отдать бой? 35-летнему бойцу, на счету которого было несколько поражений? Он и сегодня отличный боксёр, однако у него было несколько поражений. Он не американец. Я просто констатирую все факты. С одной стороны 24-летний, молодой, красивый, американский парень, который ни разу не проигрывал. И 35-летний боец, для которого уже есть некоторые ограничения. У Хейни же нет пределов. Ему есть куда расти. А это деньги. Много денег! Как в «Крёстном отце» — это бизнес, ничего личного», — сказал Атлас на своём канале в YouTube.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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