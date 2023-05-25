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Хабиб Нурмагомедов показал несколько фото из зала AKA

Хабиб Нурмагомедов показал несколько фото из зала AKA
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий из зала Американской академии кикбоксинга (AKA).

«Сан-Хосе, Калифорния», — написал Хабиб, тем самым напомнив, где находится знаменитый зал.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой состоялся в октябре 2020 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:

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