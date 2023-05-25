Александр Емельяненко на 20 кг перевесил Ершова перед их очным боем

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял участие в официальной церемонии взвешивания перед поединком с видеоблогером Евгением Ершовым, который состоится 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Вес Александра составил 120 кг. Немного опоздавший на церемонию взвешивания Ершова показал на весах 100 кг.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко.
В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.
Евгений провёл восемь боёв в смешанных единоборствах и одержал в них четыре победы.
Час работы на мешке. Емельяненко даже не вспотел:
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