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Александр Емельяненко на 20 кг перевесил Ершова перед их очным боем

Александр Емельяненко на 20 кг перевесил Ершова перед их очным боем
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял участие в официальной церемонии взвешивания перед поединком с видеоблогером Евгением Ершовым, который состоится 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес Александра составил 120 кг. Немного опоздавший на церемонию взвешивания Ершова показал на весах 100 кг.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко.

В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

Евгений провёл восемь боёв в смешанных единоборствах и одержал в них четыре победы.

Час работы на мешке. Емельяненко даже не вспотел:

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